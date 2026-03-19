Ｊ２北海道コンサドーレ札幌ＭＦ田中克幸（２４）が、２３歳最終戦に続き、２４歳初戦でも勝利をつかみ取る。札幌は１８日、２日間のオフを終え、ホーム・甲府戦（２１日）に向けて、宮の沢で練習を再開した。軽快な動きで存在感を示した田中克は、１４日のアウェー・磐田戦（１〇０）で、ＤＦ西野奨太（２１）の決勝点につながる働きを見せた。「チームの勝利に貢献できたのは良かったですし、まず（９０分で）１勝できたって