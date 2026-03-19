【前後編の後編/前編からの続き】天皇陛下は若き日の浩宮時代、27歳の時に南西アジア3カ国を訪問した。ことにブータンでは女性王族による手厚いおもてなしを受け、雅子さまとの結婚を決意するきっかけとなった。当時、同行取材した筆者が天皇陛下の忘れ得ぬ「ブータン訪問」秘話を振り返る。＊＊＊【写真を見る】「ダル着で公園4カ所はしご」表情に疲れがにじむ眞子さん前編では、ネパールとブータンを訪問された際の秘話