高市氏は激怒していたアメリカとイスラエルによるイラン攻撃、松本洋平文科相に関する週刊文春による不倫報道、2026年度予算の年度内通過問題など、衆院選での歴史的大勝後も高市早苗首相を悩ませる問題は尽きない。挙句、体調不良を訴えるような事態に陥っており、高い内閣支持率に支えられてはいるものの「政権は意外ともろいのではないか」との評価も永田町で出始めているという。【写真を見る】「激ヤセ」が心配される高市首