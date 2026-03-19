今季から指揮を執るロッテのサブロー監督とDeNAの相川亮二監督は、共に1976年生まれの49歳。高卒でそれぞれの球団に入団し、コーチからの内部昇格という共通点もある。ここに“厳しさ”が加わるかもしれない。＊＊＊【写真を見る】「許したらあかん」と懲罰交代…“昭和回帰”のサブロー監督「許したらあかん」2月28日に行われたロッテ対西武のオープン戦で、一塁走者だったロッテ・藤原恭大が中前打で三塁を回りながら