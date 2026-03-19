【ニューヨーク共同】18日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は3営業日ぶりに反落し、前日比768.11ドル安の4万6225.15ドルで取引を終えた。米イスラエルとイランによる交戦で原油価格が高止まりする中、インフレ加速による影響を懸念した売り注文が優勢だった。ほぼ全面安の展開となった。2月の米卸売物価指数の前年同月比上昇率が1年ぶりの高水準となり、売りが先行。その後、米連邦準備制度理事会（FRB）が主要政策