19日に行われる日米首脳会談に向けて、18日夜、高市首相が日本を出発しました。ワシントンから中継です。イラン情勢をめぐり、トランプ大統領から具体的な要求があるのか？ある政府関係者は「ここまでシナリオのない首脳会談は珍しい」と話し、緊張感が漂っています。高市首相「首脳会談の中身について今、予断はしません。先方のおっしゃることがいろいろありましょうから、それはしませんけれども我が国の立場を考え踏まえて、し