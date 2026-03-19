「働くお姉さん」より西野夢菜さん 【拡大画像へ】 講談社は同社のWebサイト「ヤンマガWeb」にて、「働くお姉さん」、「NEXT推しガール！」、「推しメンFile」を公開した。 「働くお姉さん」には、美容師免許をもつ西野夢菜さんのグラビアを掲載。「NEXT推しガール！」では、パワーリフティングチャンピオン・野村優さんが真っ赤な水着姿を披露している。 また「推しメンFile」には、俳優・前