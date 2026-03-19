今回、ご紹介するのはJR東海グループによる不動産開発のニュース。JR東海不動産が静岡市駿河区に所有する、大型商業施設の新しいキーテナントに流通業界最大手のイオンリテールが決まり、「イオンセントラルスクエア静岡」として2026年３月６日にグランドオープンした。所在地はJR静岡駅の南方約２キロの静岡市駿河区石田。JR静岡駅から南に向かう通称・石田街道沿いで、沿道には住宅街や商店、オフィスが連なるほか、観光・歴史ス