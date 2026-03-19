4月11日より日本テレビ系で放送がスタートする町田啓太主演の土曜ドラマ『タツキ先生は甘すぎる！』に寺田心が出演することが決定した。 参考：『べらぼう』でも“文化系オタク”の一面が発揮される？松平定信の知られざる素顔を解説 本作は、学校に行けない子どもたちが安心して過ごせる「フリースクール」を舞台にした新たなヒューマンドラマ。子どもたちに甘すぎるほど寄り添うフリース