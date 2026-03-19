Appleは2026年3月、新型スマートフォン『iPhone 17e』や新型ノートブック『MacBook Neo』をはじめとした複数の新製品を日本市場に投入した。 （関連：【画像】直近に発売された『iPhone 17e』『MacBook Neo』） 『iPhone 17e』は、価格を抑えながら日常用途に十分な性能を備えたエントリーモデル。『MacBook Neo』も同様に、手に取りやすい価格でMacの体験を提供するノートブックとして位置づけられ