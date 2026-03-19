「人財を大切にするコアバリュー」のもと、ダイバーシティ推進に取り組むアフラック生命保険。同社では、人財戦略部が制度面、ダイバーシティ推進部が環境整備面から、多角的に仕事と介護の両立支援を進めている。2017年から社員への知識提供を開始し、2019年には当事者支援のための介護コミュニティも立ち上げた。人財戦略第一部の川中美穂氏と、ダイバーシティ推進部の木名瀬遥子氏に話を聞いた。（取材・文／ライター 柳本 操