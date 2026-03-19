トランプ氏にとって、イランの強い抵抗は想定外だっただろう。戦闘開始から2日間だけで、米軍は約8900億円の弾薬を消費したと報じられた。トランプ氏の発言がころころ変わるのは、戦闘の終結が容易ではなく、長期化リスクが高いことの裏返しとも解釈できる。特に原油価格上昇に焦り、かなりの危機感を持っているはずだ。無理もない、イランは米国の「弱点」を理解している。（多摩大学特別招聘教授真壁昭夫）ガソリン価格の上昇