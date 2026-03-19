韓国の人気チアリーダー、キム・ナヨンのプロポーションがファンを魅了している。【写真】キム・ナヨン、美貌際立つ開放的な水着ショットキム・ナヨンは最近、自身のインスタグラムを更新。「MAXIM4月号期待してね♡」とキャプションに綴り、数枚の写真を投稿した。公開された写真には、純白のタンクトップにデニムホットパンツ、シースルーのニーハイソックスを合わせたコーディネートのキム・ナヨンが写っている。キム・ナ