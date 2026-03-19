2026年3月16日で、25年分の所得税の確定申告期限が終了した。「取り戻せるお金があったのに、今年も忙しくて申告しそびれた…」と嘆いている人もいるのではないだろうか。だが、諦めるのはまだ早い。実は、医療費控除をはじめとする還付申告は、あえてこの期間に届け出をしなくても、まだまだ間に合うからだ。『医療医の裏ワザと落とし穴』305回で、詳しく解説する。（フリーライター早川幸子）「控除」とは収入から差し引ける金