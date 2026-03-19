ザンクトパウリのアレクサンダー・ブレッシン監督は、ドイツ国内で高く評価されている指揮官の一人だ。フランクフルトでディノ・トップメラー監督が解任された際、後任候補の一人に名前が挙がったりもしていた。特に守備戦術を浸透される手腕が素晴らしく、相手の様々な仕掛けに対する準備がされている。フランクフルト戦ではゴールキックでGKからビルドアップしてくる相手の設定に対して、３枚の選手をペナルティエリア付近に