【その他の画像・動画等を元記事で観る】 4月からTBS系日曜劇場枠で放送される堤真一主演ドラマ『ＧＩＦＴ』の主題歌が、Official髭男dismの書き下ろし曲「スターダスト」に決定した。 ■Official髭男dismがTBSドラマの主題歌を手掛けるのは3回目 車いすラグビーを舞台にした『ＧＩＦＴ』は、暗闇を生きてきたすべての人たちへ、神様がくれた“愛”という名のギフトの物語。 天才“すぎる”頭脳を持った宇宙物理学
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