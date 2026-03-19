【その他の画像・動画等を元記事で観る】 4月からTBS系日曜劇場枠で放送される堤真一主演ドラマ『ＧＩＦＴ』の主題歌が、Official髭男dismの書き下ろし曲「スターダスト」に決定した。 ■Official髭男dismがTBSドラマの主題歌を手掛けるのは3回目 車いすラグビーを舞台にした『ＧＩＦＴ』は、暗闇を生きてきたすべての人たちへ、神様がくれた“愛”という名のギフトの物語。 天才“すぎる”頭脳を持った宇宙物理学