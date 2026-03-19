19日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比1630円安の5万3280円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値5万5239.4円に対しては1959.4円安。出来高は1万3993枚だった。 TOPIX先物期近は3604.5ポイントと前日比82ポイント安、TOPIX現物終値比112.91ポイント安だった。 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 53280 -1630 13993 日経