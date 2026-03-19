第98回選抜高等校野球大会が19日から甲子園球場で開催されます。大会1日目には1回戦3試合が行われ、第1試合ではいきなり昨夏優勝校の沖縄尚学(沖縄)が帝京(東京)と対戦します。大会4日目となる22日には、第1試合で昨秋の明治神宮野球大会決勝と同じカードが実現。優勝した九州国際大付(福岡)と準優勝の神戸国際大付が激突します。また日本高等学校野球連盟は、2026年度のシーズンインから高校野球で指名打者(DH)制を導入。今大会で