「有力馬次走報」（１８日）有力馬の次走報は「うま屋ギガ盛り」にお任せ！東西トレセンで連日取材を続ける取材班が最新情報をお届けします。◇◇◆中山記念を制したレーベンスティール（牡６歳、美浦・田中博）はルメールとのコンビで大阪杯（４月５日・阪神、芝２０００メートル）に出走する。今週中に栗東トレセンへ移動する予定。所属するキャロットクラブがホームページで発表。◆栗東・須貝勢の動向。東京新