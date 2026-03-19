大阪・関西万博でも話題を呼んだ「ミライ人間洗濯機」が、北海道内に初上陸しました。開発費は１億円。その驚きの機能を記者が体験してきました。（吉岡記者）「北広島市のサウナ施設に初めて導入されました、ミライ人間洗濯機です」近未来を感じさせるシャープなデザイン。大阪・関西万博でも展示されていた「ミライ人間洗濯機」です。道内初となる導入を決めたのは、ＪＲ北広島駅の目の前にあるホテルです。完全個室のサウ