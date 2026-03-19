◇オープン戦ドジャース―ジャイアンツ（2026年3月18日米アリゾナ州）ドジャースの大谷翔平投手（31）が18日（日本時間19日）、ジャイアンツとのオープン戦に先発登板し4回1/3を1安打無失点に抑えた。昨年のワールドシリーズ第7戦以来の実戦登板となったが、直球は最速99.9マイル（約160.7キロ）をマーク。投打二刀流として迎える開幕へ調整は順調だ。試合開始時の気温は35.6度の暑さのマウンドで初回先頭でWBC韓国代表