「高松宮記念・Ｇ１」（２９日、中京）３年連続２着のナムラクレアは１８日、栗東坂路。ナムラクララ（４歳オープン）を前に見る形から最後は力強いアクションで半馬身先着を決めた。タイムは４Ｆ５１秒７−３８秒１−１１秒７。極上の瞬発力で、いつも通りの加速ラップをたたき出した。先週に続いて感触を確かめた浜中は前週からの上昇を示唆する。「フラットワークの時点から整っていました。動きは常にいいですし、衰えは