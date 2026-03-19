天才子役と呼ばれた寺田心（17）が“マッチョイケメン”になって、12年ぶりに日本テレビドラマに出演することになった。フリースクールを舞台とした町田啓太（35）主演の「タツキ先生は甘すぎる！」（4月11日スタート、土曜後9・00）で、大学生のボランティアスタッフを演じる。本紙などの取材に「今の寺田心を見てもらいたい」と意気込みを語った。5歳の時に出演した2014年放送の「明日、ママがいない」以来となる同局ドラマ