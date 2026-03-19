「大阪杯・Ｇ１」（４月５日、阪神）昨年秋のジャパンＣ４着以来となるクロワデュノールは１８日、栗東ＣＷで３頭併せ。６Ｆ８３秒９−３７秒０−１１秒０をマークし、最先着した。斉藤崇師は「順調に来られていますよ。まだスイッチを入れないようにしていますが、乗った感じ自体はすごくいいし、心配なく大阪杯に向かえると思います」と納得の表情。これまで皐月賞２着やフランスでＶなど休み明けでも結果を残しており、「