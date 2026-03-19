「ＰＯＧ３歳馬特選情報」（１８日）ＰＯＧファン必見！取れたての若駒情報を集めました。未来のＧ１馬たちの今後を要チェック！◇◇〈栗東〉スプリングＳで２着だったアスクエジンバラ（牡、福永）は引き続き岩田康とのコンビで皐月賞（４月１９日・中山、芝２０００メートル）へ。ホープフルＳ５着後は休養しているバドリナート（牡、松永幹）は皐月賞に登録。除外されるようなら青葉賞（４月２５日・東京、芝２４