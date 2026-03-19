◇オープン戦日本ハム3―2DeNA（2026年3月18日エスコンF）WBC台湾代表だった日本ハムの古林睿煬（グーリン・ルェヤン）が大会終了後、実戦初登板した。3―2の9回に登板し、3者凡退でセーブを挙げた。「ボールの質がとても良かった。与えられた場所でしっかりと投げたい」と振り返った。WBCでは1次ラウンド韓国戦に先発し、4回0/32安打1失点だった。シーズン中の起用法について加藤投手コーチは「まだ分からない。投げ