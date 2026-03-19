「フラワーＣ・Ｇ３」（２１日、中山）Ｇ１・６勝馬イクイノックスの半妹イクシードが１８日、美浦Ｗで３頭併せを行った。２番手からスタートして直線では真ん中に入り、内のエンジェルラダー（４歳１勝クラス）と併入、外のギャニミード（３歳未勝利）には１馬身先着を決めた。直線は楽な手応えで加速して６Ｆ８５秒２−３８秒３−１１秒６の時計を記録と、軽快な動きを披露した。「追い切りを重ねて動きは着実に良くなって