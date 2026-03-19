第98回選抜高校野球大会（きょうから13日間、甲子園）の開幕を翌日に控えた18日、出場32校による開会式のリハーサルが甲子園球場で行われた。今大会から指名打者（DH）制が全国大会で初めて採用される。名将たちが描く戦略は、打力にたけた選手の起用にとどまらない。伏兵の出場機会増や投手への波及効果にも言及。よりドラマチックな試合展開が期待される高校野球の新章が、今日幕を開ける。DH制がドラマを演出しようとしてい