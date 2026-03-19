◇オープン戦ソフトバンク3―5中日（2026年3月18日みずほペイペイD）ソフトバンク・野村が8回1死一塁、中日4番手・勝野から右中間ホームランテラス席へ飛距離125メートルの1号2ランを放った。「右バッターであそこまでホームランを打てる選手はなかなかいないと思うので、僕らしいバッティングだったのかと思います」14日のDeNA戦（横浜）から3試合連続無安打。オープン戦は一発どころか、長打さえなかった背番号99が