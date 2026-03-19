「愛知杯・Ｇ３」（２２日、中京）この日、２本目の登坂。チェルビアットは１８日、オレンジ色のメンコを上下に揺らしながら、栗東坂路４Ｆ５３秒４−３８秒８−１２秒４で走り終えた。遅過ぎず速過ぎず、陣営の思惑通りの追い切り。高野師は「もう仕上がっているというなかでの今週。整える程度だったけど、それでもスイスイと進む感じで、いいコンディション」と満足げにした。１５年ジャパンＣなどＧ１・２勝のショウナン