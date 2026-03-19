◇オープン戦ソフトバンク3―5中日（2026年3月18日みずほペイペイD）首痛を抱えているソフトバンク・柳田は試合前練習で元気な姿を見せた。前日に病院で精密検査を受けるも大事には至らず、フリー打撃を含めて通常メニューを行った。この日の中日戦出場は見送り、14日のDeNA戦から4戦連続で欠場。残りのオープン戦は3試合だが「（打っても）大丈夫です。当たって砕けろで」と前向きに話した。