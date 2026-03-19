「阪神大賞典・Ｇ２」（２２日、阪神）有馬記念１１着からの逆襲に燃えるアドマイヤテラは１８日、栗東ＤＰで最終追い。活気のある動きで好調をアピールした。今回は当レース８勝を誇る武豊に手綱が戻る。昨年の目黒記念を含め３、１、１着と相性抜群のコンビで、次なる大舞台へ向けて好スタートを決めたい。目下３連勝中と勢いＮｏ．１のダノンシーマは栗東ＣＷで併せ馬。力強い脚さばきを披露して、重賞初制覇へ万全の態勢を