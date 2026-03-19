◇オープン戦日本ハム3―2DeNA（2026年3月18日エスコンF）日本ハムの北山がチームに合流した。WBCは2試合に救援登板し、ともに1回無失点。「トップの選手の中でやれたのは凄く良い経験。いつか日の丸で先発できるようなピッチャーに」と誓った。先発に内定している開幕2戦目の28日ソフトバンク戦を見据えてブルペン投球。「チームを引っ張っていけるぐらいのピッチングをしていきたい」と力を込めた。