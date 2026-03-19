「阪神大賞典・Ｇ２」（２２日、阪神）３連勝中のダノンシーマは１８日、栗東ＣＷに登場。落ち着いた脚取りで直線を迎えると、シャープに伸びて６Ｆ８４秒４−３８秒３−１１秒３を計時。キラキラと輝く黒鹿毛の馬体が好調ぶりを示している。手綱を取った中内田師は「しまい重点で調整程度。前走から状態はキープできていますし、仕上がりは十分」と胸を張った。飛ぶ鳥を落とす勢いとは、まさにこのことだ。デビューから８戦