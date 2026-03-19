◇ファームリーグ西地区ソフトバンク1ー2広島（2026年3月18日タマスタ筑後）腰の手術からの復帰を目指すソフトバンク・中村晃が、広島との2軍戦に「3番・一塁」でスタメン出場した。前日に続く実戦復帰2戦目で約5カ月ぶりに守備にも就き、4回に一ゴロ併殺を完成させるなど、華麗なプレーを見せた。「良い緊張感でした。普通に走れました」。打撃は四球と右飛だったが、1軍昇格へ向けて順調にステップを踏んでいる。