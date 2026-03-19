◇オープン戦日本ハム3―2DeNA（2026年3月18日エスコンF）日本ハムの郡司裕也捕手（28）が18日、DeNAとのオープン戦で決勝の勝ち越し2ランを放った。逆方向の右翼席へ、プロ7年目で自身オープン戦での初アーチ。会心の一振り後にはWBCの侍ジャパンで同僚の北山亘基投手（26）が考案した「お茶たてポーズ」を披露。復帰した戦友たちへのねぎらいの思いを込め、左手を下に添えて右手をクルクル回して見せた。この日の主役