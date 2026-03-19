全日本プロレスの斉藤ジュン（３９）が春の祭典「チャンピオン・カーニバル２０２６（ＣＣ）」（４月１２日、後楽園で開幕）での再起を狙っている。ジュンは、復帰した双子の弟レイと約９か月ぶりとなるタッグ「斉藤ブラザーズ」として、１５日後楽園大会で世界タッグ王者の「タイタンズ・オブ・カラミティ（ＴｏＣ）」こと綾部蓮、タロース組に挑戦。善戦するも、王者の牙城を崩せず、綾部のデス・ルーレットで敗北してしまっ