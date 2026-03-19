阪神・藤川球児監督（４５）の言葉には、開幕構想の本音がにじんでいた。ＷＢＣ組の主力が戻り、チームはいよいよ本番モード。ほぼベストに近い布陣で１８日のロッテ戦（ＺＯＺＯマリン）に臨んだ中、指揮官があらためて示したのは「５番・大山待ち」という基本線だった。この日は「３番・右翼」に森下が入り、２打席目の３回に左越え２ラン。続く４番にはＤＨの佐藤輝、５番・左翼には２試合連続で中川を起用した。この３人で