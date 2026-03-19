大関返り咲きはなるか。大相撲春場所１１日目（１８日、大阪府立体育会館）、関脇霧島（２９＝音羽山）が幕内豪ノ山（２７＝武隈）を突き落として１０勝目。１敗同士の直接対決を制して単独首位に立った。優勝を果たせば大関復帰の可能性もあるなか、いよいよ勝負は終盤に突入。元大関琴奨菊の秀ノ山親方（４２＝本紙評論家）が霧島の相撲内容を徹底分析し、復活Ｖに太鼓判を押した。約２年４か月ぶりの賜杯へ向けて、大きく前