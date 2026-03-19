ボクシングの世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（３２＝大橋）が５月２日に東京ドームでＷＢＡ・ＷＢＣ・ＷＢＯ同級１位・中谷潤人（２８＝Ｍ・Ｔ）の挑戦を受ける。無敗の日本人同士によるスーパーマッチを前に、有識者が勝負の分かれ目を語った。元ＯＰＢＦ東洋太平洋バンタム級王者でトレーナーの椎野大輝氏（３９）が１８日、自身のＹｏｕＴｕｂｅ「ＧＡＣＨＩＢＯＸＣＨＡＮＮＥＬ」を更新した。１７日に