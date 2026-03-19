イラン戦争中のトランプ米大統領が１６日に「イランを攻撃しなかったことを後悔している元大統領と話した」と発言したことがさまざまな臆測を呼んでいる。生存しているすべての元大統領がトランプ氏と話したことを否定しているからだ。いったいどうなっているのか。トランプ氏は１６日、トランプ・ケネディ・センター理事会の会合で、「４７年間もの間、どの大統領も私がやっていること（イラン攻撃）をやろうとしなかった。本