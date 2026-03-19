3月15日、GENERATIONS from EXILE TRIBEの公式TikTokが更新され、片寄涼太が登場。近影の変化に、ファンから驚きの声があがっている。この日の投稿では、GENERATIONSが3月にリリースした新曲『本心』に合わせ、片寄、小森隼、佐野玲於の3人がダンスを披露。片寄は真ん中に立ち、ジャケットとパンツのセットアップに、赤いポロシャツを合わせ、軽快なダンスを見せていた。だが、注目を集めたのはダンスではなく、片寄の “激