1.しっぽは「激しくない」のが愛情 動物が嬉しいとき、犬のようにしっぽを大きく振るイメージを持つ人もいるかもしれません。しかし猫の場合は逆。大きくバタバタ振ったり、細かく数多く振るのは、怒りや警戒、いら立ちのサインです。 猫がしっぽで行う愛情表現は、動きが激しくないことが特徴です。たとえば、しっぽをピーンと立てたり、体にそっとしっぽを巻きつけてきたり、軽く触れる程度にしっぽをあて