髪型がしっくりこない……。そんな大人女性こそ、ヘアスタイルにトレンド感を取り入れてみて。質感やフォルムで髪の悩みをカバーすることで、上品さを演出できるかも。今回は、40・50代の魅力を最大限に引き立ててくれそうな「大人のトレンドヘア」をピックアップします。 動きをプラスしたくびれボブ 自然なくびれと毛先の動きが今っぽい外ハネボブ。トップを長めに残し、まとまりやすく仕上げています。@kitadani_