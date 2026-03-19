ジャイアンツとのオープン戦に登板米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手が18日（日本時間19日）、米アリゾナ州で行われたジャイアンツとのオープン戦に先発で今季初登板した。打線には入らず投球に専念。打線には入らず投球に専念。4回1/3を投げて1安打無失点、4奪三振3四死球と好投した。2回には相手打者のハプニングもあり、思わず叫ぶようなシーンもあった。2回、先頭打者の打席でハプニング。ラモスがスイング後、手から