ネガティブすぎる話はメール越しでも付き合いきれない。そこに金銭面のいざこざが重なれば尚更だ。投稿を寄せた50代女性は数年前、「メル友」だった女性とバッサリ縁を切ったそう。相手は常に不満を抱えているタイプで、メールの文面にも出ていた。「いつもネガティブで、口を開けば再婚した旦那の愚痴ばかりまくし立てる」「他人の悪口ばかりで妙に常に不満ばかりの女」それゆえ女性は「早く付き合いを止めたい」と思っていた。そ