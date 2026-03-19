YouTubeのチャンネル登録者数700万人超のCorridor Crewが、VFXにまつわる30年来の問題を解決する「CorridorKey」を公開しました。GitHub - nikopueringer/CorridorKey: Perfect Green Screen Keys · GitHubhttps://github.com/nikopueringer/CorridorKeyIt Took Me 30 Years to Solve this VFX Problem - YouTubeグリーンバックを背景にして撮影すると、被写体の輪郭が必然的に緑色の背景と混ざり合います。すると、被写体の