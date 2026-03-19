会社のために必死に火消しをしたのに、まったく報われないばかりか理不尽な評価を下されたら、誰だってやる気をなくすだろう。投稿を寄せた50代男性（ITエンジニア／年収1100万円）は、前任者から「とある自社プロダクトの開発・保守」を引き継いだ。それは前年度は「赤字2億円という大失敗プロダクト」だったという。厄介ごとを押し付けられた格好だが、男性はそこから見事なリカバリーを見せた。「前任者は責任を取らずに他プロ