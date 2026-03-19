物価高が続く中、毎月の手取りが20万円を下回ると日々のやりくりだけで精一杯になってしまう。社会のセーフティネットを担う仕事に就きながら、厳しい生活を強いられている人たちから投稿が寄せられている。埼玉県の30代男性（正社員／年収300万円／独身）は、ケアマネージャーとして働いているものの、手取りは20万円だ。「アパート暮らしで貯金も少ない」という男性は、体調不良と疲労も相まって、私生活を充実させる余裕など微