愛車を所有する喜びのなかでも、「他とは違う車に乗っている」という実感は格別なもの。その際、大がかりなカスタムをせずともエクステリアの印象を劇的に変えられるホイール交換は有効な手段になるだろう。 しかし、星の数ほどある選択肢から「最適解」を導き出すのは容易ではない。 とくに近年のプレミアムカーは純正状態ですでに完成された美しさを持っており、「純正のラインは崩したくないが、量産仕様のままで